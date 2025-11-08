مستند نیمه بلند «هزار و یک شب بلدیه» به تهیه‌کنندگی مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری یزد به نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر راه یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، با اعلام دبیرخانه نهمین جشنواره فیلم بین‌المللی فیلم شهر، اسامی ۱۴ مستند بلند و ۳۴ مستند کوتاه و نیمه‌بلند راه‌یافته به این دوره جشنواره، اعلام شد که در این بین، نام مستند نیمه بلند «هزار و یک شب بلدیه» به تهیه کنندگی مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد و کارگردانی احمد صراف نیز به چشم می‌خورد.

مستند «هزار و یک شب بلدیه» به عنوان یک اثر در حوزه تاریخ شهرداری است که در سال ۱۴۰۲ در یزد تولید شده است. این مستند، با روایتی بسیار زیبا، به نحوه شکل گیری و فعالیت شهرداری‌ها در کشور و پس از آن بررسی شهرداری یزد از زمان تأسیس تاکنون و همچنین روند توسعه شهر میراث جهانی پرداخته است.

نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر از ۱۹ تا ۲۱ آبان ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ملت و اختتامیه جشنواره ۲۲ آبان ۱۴۰۴ در مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار خواهد شد.