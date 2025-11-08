دیدار تیم‌های فوتبال خیبر و تراکتور در هفته دهم لیگ برتر فوتبال، با پیروزی میزبان به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار تیم‌های فوتبال خیبر خرم آباد و تراکتور تبریز از ساعت ۱۶:۴۵ امروز شنبه در هفته دهم لیگ برتر برگزار شد که با پیروزی ۲ بر یک میزبان خرم آبادی همراه بود. امیرحسین حسین زاده (۲+۴۵ - پنالتی) برای تراکتور و سیداحسان حسینی (۷+۴۵) و عسیی مرادی (۵۲) برای خیبر گلزنی کردند.





خیبر با این پیروزی ۱۴ امتیازی شد و ضمن گذر از تراکتور به رده ششم جدول رسید. تراکتور هم با قبول دومین شکست فصل خود با ۱۳ امتیاز در جایگاه هشتم ایستاد.

ترکیب خیبر خرم آباد

محمدرضا دیناروند، مسعود محبی، احسان حسینی، عرفان معصومی، سبحان پسندیده، محسن سفیدچغایی، صادق آلبوصبیح، اسماعیل بابایی، مهرداد قنبری، علی خانزادی، عیسی مرادی.

ترکیب تراکتور تبریز

علیرضا بیرانوند، مهدی شیری، فرشاد فرجی، الکساندر سدلار، تیبور هلیلوویچ، مهدی ترابی، دانیال اسماعیلی‌فر، صادق محرمی، تومیسلاو اشتراکالی، رجی لوژکیا و امیرحسین حسین‌زاده.



