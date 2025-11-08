پخش زنده
امروز: -
نماینده اردکان در مجلس شورای اسلامی: نمایندگان از بیتوجهی وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تکالیف قانونی که برعهده دارد، گلایهمند هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مصطفی پوردهقان اردکانی در گفتوگو با خانه ملت، در ارزیابی عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اجرای قانون برنامه هفتم توسعه گفت: ما دو موضوع داریم که آنها را مبنای نظارت خود قرار دادهایم؛ اعم از تکالیفی که وزارت صمت در برنامه هفتم و قوانین بودجه سنواتی دارد که بر حسب آنها شاخصهایی را در حوزههای صنعت تولید و معدن تعیین کردیم.
وی تصریح کرد: خروجی عملکرد این وزارتخانه نشان میدهد متاسفانه جسارت لازم در راستای اجرای این قوانین در بسیاری از شاخهها و زیرمجموعههای آن مشاهده نمیشود.
مصطفی پوردهقان اردکانی ادامه داد: وضعیت در حوزه خودرو نیز از آنچه بوده بدتر شده و در نحوه واردات و کاهش رشد تولید نیز نگرانیهای شدیدی وجود دارد.
وی اظهار داشت: همچنین روند صدور مجوزها یا تسهیلاتی که باید به واحدهای صنعتی در جهت تقویت حوزه تولید اعطا میشد، حاکی از این است که توجه به اجرای قوانین در روند مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود نداشته و لازم است در نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: هماکنون نمایندگان از بیتوجهی وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تکالیف قانونی که برعهده دارد، گلایهمند هستند و اگر این روند تداوم یابد کمیسیون صنایع و معادن نیز توان دفاع از عملکرد آن را نداشته و قطعا به سمت استیضاح وزیر حرکت خواهد کرد.