به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده در سی و پنجمین نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان که روز شنبه ۱۷ آبان برگزار شد، با اشاره به برنامه‌ریزی برای سفر هیئت دولت به خوزستان، بر لزوم احصا و آسیب‌شناسی موانع تولید در استان تأکید کرد و خواستار ارائه طرح‌های دستگاه‌ها به معاونت اقتصادی استانداری برای تسریع در پرداخت تسهیلات بانکی شد.

وی با بیان اینکه سفر هیئت دولت به خوزستان فرصت مغتنمی برای رفع موانع تولید است، افزود: این سفر تنها مربوط به پرداخت اعتبار نیست، بلکه باید سازوکار‌های لازم برای رفع موانع بازطراحی شود. استان خوزستان به لحاظ گستردگی جغرافیایی و تنوع مسائل اقتصادی، نیازمند توجه کارشناسانه ویژه‌ای است.

استاندار خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود به قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی اشاره کرد و ادامه داد: این قانون به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرح‌های تولیدی و صادراتی تصویب شده و باید ملاک عمل قرار گیرد.

موالی‌زاده با اشاره به ضرورت تسریع در پرداخت تسهیلات بانکی به واحد‌های تولیدی، اظهار داشت: سه ضلعی دستگاه‌های اجرایی، معاونت اقتصادی استانداری و بانک‌ها باید هماهنگی بیشتری برای پرداخت ۱۱.۵ همت تسهیلات داشته باشند. اگرچه سقف زمانی برای این کار دو سال در نظر گرفته شده، اما هرچه زودتر این کار انجام شود، از ارزش پول بیشتر می‌توانیم استفاده کنیم.

وی در ادامه به مصوبات این جلسه اشاره کرد و گفت: در سی و پنجمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، موضوعاتی از جمله مصوبه دادستانی کل کشور برای حمایت از مصوبات اجرانشده، رفع مشکلات پروانه‌های بهره‌برداری واحد‌های تولیدی منطقه آزاد، موضوعات مربوط به مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک، مساعدت به ۱۵۰ واحد مرغداری و پرورش قارچ، امهال بدهی ۷۵ واحد پرورش ماهی و میگو در خرمشهر و آبادان و کمک به شرکت پاکینه‌شوی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

استاندار خوزستان با اشاره به جزئیات مصوبات افزود: بحث سوخت برای واحد‌های تولیدی، امهال بدهی واحد‌های پرورش ماهی و میگو و تسریع در انجام انتخابات صنفی در شهرستان‌های خرمشهر و آبادان از دیگر موارد مصوب این جلسه بود.

موالی‌زاده در پایان با تأکید بر لزوم برگزاری جلسات ستاد تسهیل در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر، خاطرنشان کرد: هدف این ستاد کاهش مشکلات واحد‌های تولیدی و کمک به رونق هرچه بیشتر تولید در استان مطابق با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و دولت است. امسال به فرمایش مقام معظم رهبری، سال سرمایه‌گذاری برای تولید نام‌گذاری شده و ما در استان خوزستان تمام تلاش خود را برای تحقق این هدف به کار خواهیم بست.