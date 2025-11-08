سرمربی تیم والیبال دختر کمتر از ۱۶ سال ایران، گفت: تیم قزاقستان تیم بسیار خوبی بود، بازیکنان قدبلند و قدرتمندی داشت و همین موضوع شرایط حمله را برای ایران دشوار کرده بود.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فاطمه شعبان‌خمسه پس از دیدار پایانی شاگردانش برابر قزاقستان، اظهار داشت: امروز بازی آخر خود را مقابل تیم قزاقستان برگزار کردیم. قزاقستان تیم بسیار خوبی بود، بازیکنان قدبلند و قدرتمندی داشت و همین موضوع شرایط حمله را برای ایران دشوار کرده بود. در مقایسه با سایر تیم‌ها، قزاقستان عملکرد بسیار قوی‌تری داشت. متاسفانه امروز عملکرد خوبی نداشتیم و آن تمرکز لازم را هم نداشتیم. با اینکه انتظار داشتیم در روز پایانی مسابقات هماهنگ‌تر و بهتر ظاهر شویم، اما نتوانستیم عملکرد دلخواهمان را ارائه دهیم.

وی در جمع‌بندی عملکرد تیم افزود: از ابتدای مسابقات تا امروز پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در تیم مشاهده شد. کارشناسان، مربیان و داورانی که در سالن حضور داشتند نیز در مورد عملکرد تیم ایران صحبت کردند و همه معتقد بودند که بازیکنان ایران بازی به بازی بهتر شدند. امیدوارم فدراسیون با حمایت از این بازیکنان بااستعداد، شرایطی فراهم کند تا در رده‌های بالاتر مانند زیر ۱۸ سال، بتوانند تجربه بیشتری کسب کنند. چون واقعا این بچه‌ها توانمند و بااستعداد هستند و اگر روی آنها سرمایه‌گذاری شود، می‌توانیم در سال‌های آینده نسل بسیار خوبی از بازیکنان را پرورش دهیم.

سرمربی تیم کمتر از ۱۶ سال دختر در خصوص روند فنی دیدار امروز گفت: در ست سوم شروع خوبی داشتیم. شاید در دو ست اول شروع خوبی نداشتیم، اما در ست سوم روند امتیازگیری را به‌خوبی آغاز کردیم. با این حال، متاسفانه در ادامه خودمان این روند را قطع کردیم. پاسور‌های ایران امروز نتوانستند آن‌طور که از آنها خواسته بودیم، عمل کنند و فکر می‌کنم اشتباهات فردی نیز در نتیجه تاثیر‌گذار بود.

وی ادامه داد: در توپ‌گیری عملکرد بدی نداشتیم، اما متاسفانه توپ‌ها در زمین حریف نخوابید. تیم قزاقستان در توپ‌های برگشتی بهتر عمل کرد و توانست امتیاز بگیرد. در بخش ساید اوت عملکرد مطلوبی نداشتیم و از سوی دیگر حریف در برگشت‌ها واقعا مهارت داشت.

شعبان‌خمسه در پایان گفت: با وجود این نتیجه، من از تلاش بازیکنانم رضایت دارم. این مسابقات تجربه‌ای ارزشمند بود و مطمئنم اگر این مسیر با حمایت و برنامه‌ریزی ادامه پیدا کند، در آینده نزدیک شاهد موفقیت‌های بزرگ‌تری از دختران نوجوان ایران خواهیم بود.

تیم والیبال کمتر از ۱۶ سال دختر ایران امروز با کسب رده دهم مسابقات قهرمانی آسیا به کار خود در اردن پایان داد.