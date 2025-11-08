پخش زنده
میزان بارندگی امسال در مقایسه با سال گذشته در آذربایجانغربی ۷۵ درصد کاهش داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقهای آذربایجانغربی، با اشاره به اینکه در مجموع کل استان میزان بارندگی در مقایسه با سال گذشته ۷۵ درصد پایینتر از سال گذشته بوده است، گفت: این آمار نسبت به میانگین دراز مدت حدود ۸۰ درصد کاهش بارندگی نشان میدهد.
بابک نیک نیا افزود: در حوزه آبریز دریاچه ارومیه ۸۱ درصد نسبت به سال گذشته و ۸۶ درصد نسبت به میانگین سالهای قبل بارندگی کاهش داشته است که آثار این بارشهای کم را در مجموع ذخایر سدها در سطح استان مشاهده میکنیم.
نیک نیا اظهارکرد: مجموع ذخایر سدهای آذربایجان غربی ۲۸ درصد نسبت به سال گذشته با کاهش مواجه شده که این رقم برای سدهای حوزه آبریز دریاچه ارومیه معادل ۴۶ درصد است.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقهای آذربایجانغربی اضافه کرد: سد شهرچایی ارومیه نیز با کاهش حدود ۳۸ درصدی مواجه شده است که این اطلاعات و دادهها لزوم کنترل در مصرف آب و صرفه جویی را بیش از پیش نشان میدهد.
وی افزود: مجموع ذخیره دریاچه سد مهاباد هم ۴۸ میلیون مترمکعب است که ۱۴ میلیون مترمکعب کمتر از مدت مشابه پارسال است.