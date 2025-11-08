معاون رئیس‌جمهورهمچنین در سفر به شهرستان‌های ایرانشهر وخاش و در بازدید از دستاورد‌های روستائیان گفت: تولیدات بومی در این منطقه، جایگاه خوبی برای ورود به بازار‌های داخلی وخارجی و نقش موثری دراشتغال‌آفرینی دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در ایرانشهر با اشاره به اهمیت مشارکت مردم و نهاد‌های دولتی در تحقق اهداف توسعه‌ای گفت: همه‌جانبه بودن همکاری‌ها میان مردم، دولت و نهاد‌های حاکمیتی، کلید اصلی در فرآیند توسعه سیستان و بلوچستان است.

عبدالکریم حسین‌زاده افزود: باید تلاش کنیم تا همه ظرفیت‌ها برای بهبود شرایط سیستان و بلوچستان به‌کار گرفته شود.

وی هدف از سفر به سیستان و بلوچستان را شناسایی دقیق ظرفیت‌ها و چالش‌های پیش‌رو در راستای توسعه روستا‌ها و مناطق محروم این استان بیان کرد و افزود: ما به‌دنبال تدوین برنامه‌هایی هستیم که بتواند تحول مثبتی در وضعیت اقتصادی و اجتماعی این مناطق ایجاد کند.

معاون رییس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور افزود: امیدواریم با بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها و هم‌افزایی میان همه نهادها، شاهد ارتقای شاخص‌های توسعه در شهرستان‌های مختلف سیستان و بلوچستان باشیم و بهبود شرایط زیستی و اقتصادی مردم این منطقه را رقم بزنیم.