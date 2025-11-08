پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در چهارچوب هفته یازدهم رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال ایران جام آزادگان ، تیم فوتبال داماش گیلان عصر امروز در ورزشگاه شهدای مس شهربابک، میهمان تیم مس شهربابک بود که در پایان این دیدار با برتری دو بریک تیم میزبان به پایان رسید.
داماشیها با این شکست با ۲ امتیاز در رده هجدهم جدول هجده تیمی لیگ یک قرار گرفتند.