نشست خبری دومین جشنواره بینالمللی «معروف» با حضور مسئولان جشنواره و اصحاب رسانه برگزار شد. در این نشست، اهداف، سیاستها و مراحل اجرایی این رویداد فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت و از پوستر رسمی جشنواره رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ناصر باکیده، دبیر دومین جشنواره بینالمللی «معروف»، در این نشست گفت: جشنواره معروف در دو بخش پادکست و فیلم کوتاه برگزار میشود. در بخش پادکست، آثار در محورهای گفتوگوهای تحلیلی، پژوهشی و نمایشی مورد ارزیابی قرار میگیرند. بخش فیلم کوتاه نیز شامل فیلمهای داستانی کوتاه، مستند کوتاه، پویانمایی و نماهنگ است.
در ادامه، حجتالاسلام طاهری آکردی، رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره، با اشاره به محورهای محتوایی این رویداد اظهار داشت: موضوعات دومین دوره جشنواره شامل امر به معروف و نهی از منکر در قرآن، سیره اهلبیت (ع) و سخنان بزرگان، سیره شهدا، نقش این فریضه در تعاملات اجتماعی، حکمرانی دینی، گسترش عدالت اجتماعی، صرفهجویی و اصلاح الگوی مصرف، تمدنسازی نوین اسلامی، گسترش فرهنگ حیا و زیست عفیفانه، غزه و مسئولیتپذیری مسلمانان، پیامدهای بیتفاوتی اجتماعی و جایگاه مطالبهگری مسئولانه در ارتقای ساختار اداری کشور است.
همچنین حمید مردانی، رئیس جشنواره بینالمللی معروف، با اشاره به گستره این رویداد فرهنگی گفت: این جشنواره در دو بخش داخلی و بینالمللی برگزار میشود و شامل چهار بخش فیلم کوتاه، پویانمایی، نماهنگ و پادکست است.
علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و آگاهی از جزئیات دومین جشنواره بینالمللی معروف میتوانند به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی www.marooffestival.ir مراجعه کنند.