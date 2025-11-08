پخش زنده
وزیر امور خارجه روسیه، اعلام کرد: مسکو هنوز از کانالهای دیپلماتیک هیچ توضیحی درباره اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر ازسرگیری آزمایشهای هستهای دریافت نکرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما از اسپوتنیک، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه، امروز (شنبه) اظهار داشت: تاکنون هیچ توضیحی از طریق کانالهای دیپلماتیک درباره اینکه ترامپ چه منظوری از صحبت درباره ازسرگیری آزمایشهای هستهای داشته، به دست ما نرسیده است.
وی افزود هنوز روشن نیست که منظور ترامپ آزمایش سامانههای پرتاب سلاح هستهای بوده یا آزمایشهای موسوم به «زیر بحرانی» بوده که در آنها واکنش زنجیرهای هستهای رخ نمیدهد. لاوروف گفت: «ممکن است او به انجام آزمایشهای زیر بحرانی اشاره کرده باشد، یا شاید واقعاً منظورش ازسرگیری آزمایشهای تمامعیار هستهای در واشنگتن بوده است.»
وزیر خارجه روسیه خاطرنشان کرد اظهارات مقامات آمریکایی پس از سخنان ترامپ نشان میدهد در داخل دولت ایالات متحده نیز برداشت واحدی از این موضوع وجود ندارد.
لاوروف همچنین درباره دستور ولادیمیر پوتین برای بررسی امکان آمادگی جهت انجام آزمایشهای هستهای گفت این دستور در حال اجراست و نتایج آن به اطلاع عموم خواهد رسید.
به گفته وی، رئیسجمهور روسیه در نشست اخیر شورای امنیت کشور از آندری بلوسوف وزیر دفاع، خواسته بود امکان آغاز آمادهسازی برای ازسرگیری آزمایشهای هستهای بررسی شود.
پوتین در آن نشست تاکید کرده بود که اظهارات ترامپ درباره ازسرگیری آزمایشهای هستهای مسالهای جدی است و روسیه باید برای هر سناریویی آماده باشد.