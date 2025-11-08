پخش زنده
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان از کشف ۳۸ دستگاه ماینر به ارزش بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال در شهرستان شادگان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سیروس دریکوند گفت: ماموران با اقدامات تخصصی پلیسی موفق به شناسایی و کشف محل نگهداری دستگاههای استخراج ارز دیجیتال غیر مجاز شدند.
وی افزود: ماموران پلیس پس از هماهنگی قضایی، در بازرسی از منزل مورد نظر تعداد ۳۸ دستگاه ماینر را که به صورت غیرمجاز با برق شهری کار میکرد، کشف کردند. برابر اعلام کارشناسان، ارزش ماینرهای کشف شده بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال برآورد شده است.
سرهنگ دریکوند با اشاره به دستگیری یک متهم در این راستا و معرفی وی به مرجع قضائی، خاطرنشان کرد: برخورد قانونی با سودجویان و مجرمان با جدیت در دستور کار پلیس بوده و شهروندان میتوانند در صورت اطلاع از اینگونه موارد، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.