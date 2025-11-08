پخش زنده
مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: ردیابی محصولات کشاورزی با تأکید بر نخریدن خرید گندم بدون شناسنامه، در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، شبانی افزود:آییننامه اجرایی بند خ ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم توسعه» از ابتدای مهرماه لازم الاجرا شده است.
بر اساس این آییننامه، وزارت جهاد کشاورزی موظف به ایجاد نظام جامع رهگیری و ردیابی محصولات کشاورزی شده است.
وی گفت:مطابق این دستورالعمل، کشاورزان پنج محصول استراتژیک شامل گندم، جو، سیبزمینی، پیاز و ذرت دانهها ملزم به شناسنامهدار کردن محصولات خود هستند. تأکید شد محصول گندمی که بدون شناسنامه باشد، توسط دولت خریداری نخواهد شد. نظارت بر اجرای این قانون بر عهده شهرستانها گذاشته شده و هرگونه فعالیت خارج از شبکه تعریفشده، با برخورد قانونی مواجه میشود.
وی گفت:شهرستانها برای مبارزه با آفات با توجه به افزایش دمای هوا اقدامات لازم از قبیل حصارکشی و آمادهسازی مزارع به سرعت انجام پذیرد.