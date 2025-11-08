پخش زنده
استاندار کرمان گفت : این فضا باید فرصت تلقی شود، اما استفاده از فرصتها نیز نیازمند برنامهریزی دقیق است
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مقام عالی دولت در استان با تأکید بر حفظ شأن استان کرمان در فضای مجازی گفت: باید تولید محتوای مناسب و در شأن استان انجام شود.
محمدعلی طالبی، روز شنبه ۱۷ آبان در جلسه شورای فضای مجازی استان با اشاره به ظرفیتهای کرمان در حوزه هوش مصنوعی و امنیت سایبری گفت: در این زمینه یک بوتکمپ تخصصی در کرمان برگزار شد که نشان داد استان از توانمندیهای قابل توجهی در این حوزه برخوردار است.
وی افزود: برای حفظ و بهرهبرداری از این ظرفیتها باید ساختارهایی ایجاد شود تا نیروهای متخصص و علاقهمند بومی جذب شوند.
استاندار کرمان بر ضرورت تدوین نقشه راه بومی در حوزه فضای مجازی با هماهنگی سیاستهای ملی تأکید کرد و گفت: این نقشهراه باید مسیر اقدامات استان را در حوزههای امنیت، فرهنگ و کسبوکار مشخص کند.
وی ایجاد یک قرارگاه رسانهای ذیل شورای فضای مجازی را امری ضروری دانست و اظهار کرد: این قرارگاه میتواند دستگاههای اجرایی را در حوزه اطلاعرسانی و پاسخگویی هماهنگ کند.
استاندار کرمان با اشاره به اهمیت مدیریت محتوا در زمان بحرانها گفت: مدیران باید دارای سواد رسانهای کافی باشند و انتظار داریم آموزشهای لازم در این زمینه ارائه شود.
طالبی همچنین از فرمانداران و بخشداران خواست تا نقش خود را در مدیریت محلی فضای مجازی جدی بگیرند و آموزشهای مرتبط را دریافت کنند.
وی افزود: روابط عمومیها و مسئولان فناوری اطلاعات دستگاههای اجرایی نیز باید در دورههای آموزشی مربوط به فضای مجازی شرکت کنند تا نسبت به این فضا آگاهی کافی داشته باشند
به گفته طالبی، تولید محتوای بومی در استان ضعیف بوده و لازم است افراد متخصص در این حوزه فعالتر شوند.
استاندار کرمان به برگزاری رویداد بوتکمپ تخصصی هوش مصنوعی در کرمان اشاره کرد و افزود: با وجود اهمیت این رویداد، اطلاعرسانی درباره آن ضعیف بود و بسیاری از افراد از آن آگاه نشدند.
وی بر لزوم تداوم و جدی گرفتن برگزاری رویدادهای مرتبط با فضای مجازی و هوش مصنوعی در استان تأکید کرد و گفت: نباید فضای مجازی را تهدید بدانیم زیرا اگر فضای مجازی صرفاً بهعنوان تهدید دیده شود، جامعه از تحولات عقب میماند؛ این فضا باید فرصت تلقی شود، اما استفاده از فرصتها نیز نیازمند برنامهریزی دقیق است.
طالبی ابراز امیدواری کرد مدیریت فضای مجازی در استان کرمان با رویکردی مؤثر و هدفمند پیش رود.