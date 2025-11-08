پخش زنده
امروز: -
عضو کمیته داوران کنفدراسیون والیبال آسیا گفت: داوران زن ایرانی در حال حاضر شانس بیشتری نسبت به مردان برای پیشرفت دارند، چون آنها مطالعه بیشتری دارند، از نظر زبان انگلیسی، آشنایی با ترمینولوژی والیبال و استفاده از تکنولوژی جلوتر هستند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، محمد شاهمیری که به عنوان ناظر داوری در مسابقات کمتر از ۱۶ سال دختر آسیا در اردن حضور دارد، درباره سطح برگزاری این رقابتها گفت: در مسابقات کمتر از ۱۶ سال دختر آسیا تیمهای بسیار خوبی شرکت کرده بودند و به نظر من یکی از بالاترین سطح مسابقات همین رقابتها بود. تیم ایران کمی بدشانسی آورد و در گروه سختی قرار گرفت، وگرنه حداقل مقامی که برایش پیشبینی میکردم هفتم بود. با این حال تیم ایران خیلی خوب است و در آیندهای بسیار نزدیک نتایج درخشانی از این تیم خواهیم گرفت.
وی درباره روند برگزاری مسابقات توضیح داد: رقابتها در دو سالن برگزار شد و داورانی از کشورهای مختلف آسیایی حضور داشتند. من هم به عنوان ناظر داوری در این مسابقات فعالیت کردم. در سالن اصلی، در مرحله دوم از سیستم ویدیو چک نیز استفاده شد که بسیار تاثیرگذار بود و سطح داوری را بالا برد. در این مرحله متوجه شدیم که چقدر استفاده از تکنولوژی در تصمیمگیریهای حساس اهمیت دارد.
عضو کمیته داوران کنفدراسیون والیبال آسیا با اشاره به حضور داور ایرانی در این رویداد گفت: ملیحه نوری داور ایرانی این مسابقات بود و به نظر من حضور موفقیتآمیزی داشت. او قضاوتهای بسیار خوبی انجام داد و امروز به عنوان داور دوم فینال حضور دارد. این که داور ایرانی در فینال قضاوت کند، افتخار بزرگی برای داوری ایران است.
شاهمیری در ادامه به ارزیابی خود از وضعیت داوران زن ایرانی پرداخت و گفت: به نظر من، داوران زن ایرانی در حال حاضر شانس بیشتری نسبت به مردان برای پیشرفت دارند، چون آنها مطالعه بیشتری دارند، از نظر زبان انگلیسی، آشنایی با ترمینولوژی والیبال و استفاده از تکنولوژی از مردان جلوتر هستند. با توجه به تصمیمات اخیر فدراسیون جهانی، کنفدراسیون آسیا و کمیته بین المللی المپیک، فرصتهای بزرگی در اختیار داوران زن قرار گرفته است.
وی افزود: فکر میکنم با این شرایط و روند حمایتی، داوری زنان ایران در آسیا رشد چشمگیری خواهد داشت. اگر به چند داور والیبال ایران توجه ویژه شود و روی آنها کار کنیم، قول میدهم در چهار تا پنج سال آینده بتوانیم شاهد حضورشان در سطح بالای جهانی باشیم.
ناظر داوری مسابقات کمتر از ۱۶ سال در بخش پایانی صحبتهایش به حضور محمدامین شاکری در کنار تیم ملی دختر ایران اشاره کرد و گفت: شاکری به عنوان مشاور فنی همراه تیم ایران است. البته این اولین بار نیست که یک مربی مرد کنار تیم بانوان فعالیت دارد، پیشتر نیز چنین تجربههایی داشتیم. اما حضور او بسیار مفید است، چون تجربه زیادی از تیمهای بزرگ والیبال مدرن دنیا دارد و تیم ایران به چنین تجربهای نیاز داشت. با توجه به اینکه تجربه بینالمللی بانوان ایران کمتر است، حضور افراد باتجربه در کنار تیم میتواند کمک بزرگی باشد.
شاهمیری در پایان گفت: شاکری فردی حرفهای است که در زمینه تکنولوژی، آنالیز و والیبال روز دنیا تسلط بالایی دارد و میتواند به تیم ملی زنان کمک زیادی کند. به نظر من این تصمیم بسیار درستی بود وای کاش زودتر انجام میشد.
تیم والیبال کمتر از ۱۶ سال دختر ایران امروز با کسب رده دهم مسابقات قهرمانی آسیا به کار خود در اردن پایان داد.