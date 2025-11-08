به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، استاندار در این نشست با اشاره به صف انتظار دریافت تسهیلات زادآوری برای ۹هزار و ۲۷۴ زوج این استان و همچنین انتظار ۶هزار و ۷۰۰ زوج جوان برای دریافت تسهیلات ازدواج انتقاد کرد و گفت: با برنامه‌ریزی باید پرداخت تسهیلات بانکی به این افراد تسریع شود.

آقای مردانی با اشاره به کاهش شش و نیم درصدی موالید در چهارمحال و بختیاری در سال ۱۳۳ نسبت به ۱۳۰۰ و ۴۰۲ افزود بیش از ۱۸ هزار نفر تقاضی دریافت مشوق‌های فرزندآوری مانند زمین برای منزل مسکونی هستند که فقط ۲هزار نفر یعنی ۹ درصد توانستند زمین خود را دریافت کنند که باید بررسی و تجدید نظر شود.