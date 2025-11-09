هواشناسی استان زنجان اعلام کرد که این هفته جوی پایدار بر منطقه حاکم است و تا پایان هفته تغییر قابل توجهی در دما و بارش‌ها پیش‌بینی نمی‌شود.

تا اواسط هفته ، زنجان بدون باران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: براساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، این هفته شرایط جوی عمدتاً پایدار بر منطقه حاکم خواهد بود.

رحمن‌نیا اظهار کرد: آسمان استان تا ظهر سه‌شنبه ۲۰ آبان غالباً صاف پیش‌بینی می‌شود که در برخی ساعات با وزش باد نسبتاً ملایم همراه خواهد بود.

وی افزود: از بعدازظهر سه‌شنبه تا پنجشنبه افزایش نسبی ابر در برخی مناطق استان انتظار می‌رود، با این حال برای این بازه زمانی سامانه بارشی پیش‌بینی نمی‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان تصریح کرد: الگوی دمای هوا در طول هفته جاری تغییر محسوسی نخواهد داشت و افزایش یا کاهش قابل توجهی در دما‌های کمینه و بیشینه مورد انتظار نیست.