پخش زنده
امروز: -
با توجه به تداوم آلودگی هوا، مدارس چندین شهرستان خوزستان فردا هیجدهم آبان ماه مجازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای خوزستان گفت: با توجه به تداوم آلودگی ناشی از آتشسوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم و انتشار دود در نیمهغربی استان و افزایش میزان آلایندهها ناشی از فعالیتهای صنعتی و کشاورزی، به منظور حفظ سلامت شهروندان تمامی مدارس در دو نوبت صبح و عصر در تمامی شهرستان های استان به غیر از شهرستانهای ایذه، باغملک، صیدون ،هفتکل، دهدز، لالی، اندیکا و مسجدسلیمان فردا هیجدهم آبان ماه غیر حضوری شد.
محمد جواد اشرفی افزود: همچنین فعالیت ادارات و دانشگاههای استان به صورت عادی برقرار است.