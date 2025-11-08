به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس اداره فناوری‌های مکانیزه کشاورزی استان گفت: در زمینه تسهیلات خط اعتباری تاکنون ۱۲۷ میلیارد تومان برای استان تخصیص یافته است.

کوهی افزود:مصرف سوخت در سال گذشته حدود ۳۶ میلیون لیتر بوده و شرکت نفت آمادگی لازم برای تأمین سوخت مازاد در صورت نیاز را دارد.

وی گفت: برای فصل پاییز امسال، مجموعاً ۱۰ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر سوخت در دو مرحله تخصیص یافته و در سامانه فرآورده‌های نفتی شارژ شده است.

کوهی گفت:یکی از چالش‌های پیش‌رو، محدودیت سامانه «صدف» وزارت نفت در ثبت درخواست‌های تکراری سوخت توسط کشاورزان بوده که با پیگیری‌های استانی، برطرف شدن این مشکل تا پایان هفته جاری در دست بررسی است.

وی گفت:در بخش مکانیزاسیون نیز استان با دارا بودن یک تراکتور به ازای هر ۲۰ هکتار زمین کشاورزی، در زمره استان‌های برتر کشور قرار دارد

طرح هوشمندسازی مصرف سوخت تراکتور‌ها همچنان در مرحله پایلوت و با مشارکت دو شرکت در حال اجراست. مشکلات فنی در نصب GPS و عدم دریافت تأییدیه رسمی از شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، باعث تأخیر در اجرای کامل این طرح شده است.