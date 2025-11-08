مدیرعامل شرکت آبفای کشور از تخصیص ۹۹۰ میلیارد تومان اعتبار برای طرح های آبرسانی روستایی و فاضلاب در استان خبر داد. ا

اختصاص ۹۹۰ میلیارد تومان به طرح های آبرسانی روستایی و فاضلاب لرستان

اختصاص ۹۹۰ میلیارد تومان به طرح های آبرسانی روستایی و فاضلاب لرستان



به گزارش خبر گزاری صداو سیمای استان لرستان ؛هاشم امینی در مراسم آغاز عملیات اجرایی مرحله ی دوم شبکه جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب بروجرد گفت:کشور ما در آستانه ی ششمین سال خشکسالی قرار دارد و بیش از ۸۰ درصد استان‌های کشور با تنش آبی روبه‌رو هستند که مدیریت آب را در بخش‌های کشاورزی، صنعت و شرب دشوار کرده است.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به برنامه‌های وزارت نیرو در زمینه ی آبرسانی روستایی افزود:در قالب برنامه ی پنجم توسعه،آبرسانی به روستاهای کشور از اولویت‌های اصلی وزارت نیرو است و از ۳۲ هزار روستای دارای تنش آبی، مقرر شده که ۱۰ هزار روستا تحت پوشش این طرح قرار گیرند.

وی گفت:در قانون بودجه ی ۱۴۰۴ هم ۲۵ هزار میلیارد تومان به اعتبارات روستایی افزوده شده که ۶۹۰ میلیارد تومان اعتبار برای بخش روستایی لرستان اختصاص یافته است.

امینی بیان کرد:همچنین با پیگیری‌های فاطمه مقصودی نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل ماده ۵۶ برای طرح فاضلاب این شهرستان جذب شد که این رقم می‌تواند تا سقف ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یابد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور،طرح‌های آب و فاضلاب لرستان را از طرح های پیشران توسعه ی استان عنوان کرد و گفت: استاندار لرستان ابتکار خوبی در تعریف طرح های پیشران و اولویت‌دار داشته‌اند که شش طرح آب و فاضلاب در این فهرست قرار گرفته است.

امینی با اشاره به رشد چشمگیر جذب اعتبارات در لرستان افزود:همچنین در یک سال گذشته، با تلاش مجموعه شرکت آب و فاضلاب استان لرستان، بیش از دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار از طریق اوراق مشارکت و اسناد مراوده جذب شده است.