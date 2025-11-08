پخش زنده
امروز: -
نمایندگان ۱۸ کشور در دومین همایش بینالمللی اقتصاد دریامحور بایکدیگر تبادل نظر کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کیش، دبیر دومین همایش بینالمللی اقتصاد دریامحور، در آیین افتتاح این رویداد، گفت: هدف از برگزاری همایش، معرفی ظرفیتهای اقتصاد دریامحور ایران، ایجاد شناخت مشترک بین بخش دولتی و خصوصی و گسترش همکاریهای اقتصادی منطقهای است.
حمید آذرمند با اشاره به هدفگذاری رشد اقتصادی هشت درصدی در کشور، گفت: دستیابی به این هدف، نیازمند فضاهای جدید توسعه است و مناطق ساحلی میتوانند محور تحقق این برنامه باشند.
او گفت: مناطق مرکزی کشور با محدودیتهای طبیعی و اقلیمی مواجهاند، اما سواحل جنوبی و شمالی ایران فرصتهای ارزشمندی برای رشد، سرمایهگذاری و اشتغالزایی فراهم کردهاند.
حمید آذرمند با بیان اینکه تجربه جهانی نشان میدهد کشورهای برخوردار از دسترسی به آبهای آزاد، رشد اقتصادی پایدارتر و سریعتری داشتهاند، افزود: ایران با برخورداری از موقعیت ممتاز جغرافیایی، سواحل طولانی، بنادر فعال و جزایر متعدد، ظرفیتهای کمنظیری برای توسعه اقتصاد دریامحور دارد.
او گفت: فعالسازی ظرفیتها میتواند نهتنها به رونق اقتصاد ملی، بلکه به تعمیق همکاریهای منطقهای و تقویت جایگاه ایران در زنجیره تجارت جهانی منجر شود.
دبیر دومین همایش اقتصاد دریامحور گفت: حضور نمایندگان ۱۸ کشور در این رویداد، نشاندهنده توجه بینالمللی به ظرفیتهای دریایی ایران است و بسیاری از کشورها تمایل خود را برای همکاری اقتصادی در حوزههایی، چون انرژی، حملونقل، شیلات، گردشگری دریایی و صنایع دریایی اعلام کردهاند.
حمید آذرمند، افزود: ۹ پنل تخصصی با حضور مسئولان، تصمیمسازان، سرمایهگذاران و استادان دانشگاه برگزار میشود تا ابعاد مختلف توسعه اقتصاد دریامحور بررسی شود.
او با تأکید بر نقش مناطق آزاد و بنادر کشور در تحقق اهداف اقتصادی، تصریح کرد: همافزایی بین نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی، عامل کلیدی در جهتگیری درست و پایدار اقتصاد دریامحور است.
دبیر دومین همایش بینالمللی اقتصاد دریامحور، ابراز امیدواری کرد: برگزاری این همایش بینالمللی، زمینهساز شناخت متقابل و تعاملات سازنده بین ایران و کشورهای منطقه شود.
حمید آذرمند، گفت: تقویت نگاه دریامحور در سیاستگذاریهای کلان اقتصادی، میتواند مسیر رشد پایدار و متوازن کشور را هموار کند.