مهرشاد افقری به فینال ماده ۵۰ متر پروانه در ششمین دوره بازیهای همبستگی اسلامی راه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین روز از مسابقات شنای ششمین دوره بازیهای همبستگی اسلامی در ریاض و در استخر مجموعه المپیک شاهزاده فیصل بن فهد، مهرشاد افقری در مرحله نیمهنهایی ماده ۵۰ متر پروانه در دسته ۱، خط ۶، با زمان ۲۴ ثانیه و ۴۹ صدم ثانیه بهعنوان نفر هفتم به فینال رسید.
افقری صبح امروز نیز در مرحله مقدماتی، در دسته ۵، خط ۳، با زمان ۲۴ ثانیه و ۸۸ صدم ثانیه به مرحله نیمهنهایی راه یافته بود.
در این ماده، ۳۶ شناگر حضور داشتند.