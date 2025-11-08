

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین روز از مسابقات شنای ششمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی در ریاض و در استخر مجموعه المپیک شاهزاده فیصل بن فهد، مهرشاد افقری در مرحله نیمه‌نهایی ماده ۵۰ متر پروانه در دسته ۱، خط ۶، با زمان ۲۴ ثانیه و ۴۹ صدم ثانیه به‌عنوان نفر هفتم به فینال رسید.

افقری صبح امروز نیز در مرحله مقدماتی، در دسته ۵، خط ۳، با زمان ۲۴ ثانیه و ۸۸ صدم ثانیه به مرحله نیمه‌نهایی راه یافته بود.

در این ماده، ۳۶ شناگر حضور داشتند.