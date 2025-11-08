پخش زنده
خودروهای عمومی بالای سال ۱۳۹۴ از فردا میتوانند برای دوگانهسوز شدن در زنجان ثبتنام کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سرپرست شرکت پخش فرآوردههای نفتی استان زنجان در گفتگوی خبری ۲۰ شبکه اشراق اعلام کرد : طرح دوگانهسوز کردن خودروهای عمومی از فردا، یکشنبه، آغاز خواهد شد.
هدف این طرح حمایت از تولید داخلی بنزین، کاهش هزینه سوخت خودروهای عمومی و اجرای مصوبه شورای اقتصاد برای هوای پاک است.
آقای شینی افزود : خودروهای عمومی بالای سال ۱۳۹۴ میتوانند در این طرح ثبتنام کنند و متقاضیان با مراجعه به سایت gcr.niopdc.ir و یا از طریق شرکتهای مجاز مستقر در استان، با نوبتدهی اقدام به دوگانهسوز کردن خودروهای خود کنند.
وی افزود: روند اجرایی برای تاکسیها نیز از طریق سامانه تاکسیرانی و هماهنگی با شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی انجام میشود. مراکز انجام این طرح در زنجان شامل پایانه بار صبا، مرکز CNG پایانه بار صبا و آقای رشیدی در سایت کارگاهی و در صائین قلعه است.
سرپرست شرکت پخش فرآوردههای نفتی زنجان تصریح کرد که تجهیزات لازم برای اجرای طرح آماده است و پیشبینی میشود در مجموع حدود ۹۰۰ هزار خودرو عمومی در کشور تحت پوشش این برنامه قرار گیرند.
متقاضیان میتوانند پس از ثبتنام، با مراجعه به مراکز تعیین شده، نسبت به نصب تجهیزات دوگانهسوز اقدام کنند.
همچنین آقای شینی یادآور شد که رانندگان میتوانند مخازن فرسوده خود را به صورت رایگان تعویض کنند و سهم زنجان از این طرح نیز قابل توجه خواهد بود.