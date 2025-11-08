حذف پرداخت نقدی کرایه اتوبوس در قزوین از ابتدای آذر
مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی قزوین: از ابتدای آذرماه، پرداخت نقدی کرایه اتوبوس در شهر قزوین بهطور کامل حذف خواهد شد و شهروندان تنها از طریق کارتهای بانکی، شهروندکارت یا تلفن همراه قادر به پرداخت کرایه خواهند بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمدمهدی تقوی در خبر 20 شبکه قزوین گفت: قزوین نخستین شهری است که از مهرماه طرح آزمایشی پرداخت کرایه با کارت بانکی را اجرا کرده و سایر شهرها در انتظار نتایج این طرح هستند.
تقوی اعلام کرد: «استقبال شهروندان از این طرح بینظیر بوده و تاکنون بیش از ۴۵ درصد از مسافران از کیف پول الکترونیکی، کارت بانکی و تلفن همراه برای پرداخت کرایه استفاده کردهاند.»
وی افزود: برای استفاده از خدمات پرداخت الکترونیکی، شهروندان میتوانند از ۱۰ باجه شارژ شهروندکارت در سطح شهر یا از طریق نصب اپلیکیشن «قزوینباز» اقدام کنند. همچنین ۱۵ نیروی فعال در سطح شهر آماده راهاندازی کیف پول روی کارتهای بانکی هستند. برای افرادی که تمایل به استفاده از روشهای دیجیتال ندارند، امکان خرید بلیتهای تکسفری و چندسفری از باجهها فراهم است.
تقوی درباره احتمال بروز مشکلات در پرداخت الکترونیکی گفت: «دستگاههای پرداخت بهصورت مستمر فعال هستند و حتی در صورت قطع اینترنت، تراکنشها بهصورت رزرو ذخیره و پس از اتصال انجام میشود. همچنین آموزشهایی برای اولیای دانشآموزان جهت استفاده از شهروندکارت در نظر گرفته شده است.»
وی اعلام کرد: بر اساس مصوبه شورای شهر، برخورد با رانندگانی که اقدام به دریافت وجه نقد کنند شامل مراحل تذکر کتبی، جریمه یک میلیون تومانی، جریمه چهار میلیون تومانی و در نهایت ابطال مجوز خواهد بود.اپلیکیشن «قزوینباز» نیز امکان ثبت تخلفات رانندگان را فراهم کرده و شهروندان میتوانند با وارد کردن کد خودرو، شکایات خود را ثبت کنند.
تقوی در پایان از شهروندان خواست با اعتماد به این طرح، از آن حمایت کنند و افزود: «با وجود برخی باگهای نرمافزاری در مرحله آزمایشی، این مشکلات در حال رفع هستند و امیدواریم اجرای کامل طرح با موفقیت همراه باشد.»