مربی تیم فوتبال تراکتور گفت: تعداد دفعاتی که بازیکنان خیبر روی زمین افتادند عجیب و عصبی کننده بود و آنان وقت تلف میکردند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ویهکو میلتیچ در نشست خبری بعد از بازی با خیبر خرمآباد، اظهار داشت: به خیبر بابت برد تبریک میگویم. نمیخواستم مثل آنان بازی کنیم و به توپهای بلند رو بیاوریم. امروز نتوانستیم مثل همیشه توپ را در زمین بچرخانیم و وقتی در این جو هواداری و وضعیت بد زمین بخواهیم مثل آنان بازی کنیم، کار برایشان سخت میشود.
وی افزود: تراکتور بازیهای خوبی در لیگ داخلی و آسیا داشت و نتوانستیم آن عملکرد درخشان که بازی با مالکیت بالا و پاسهای کوتاه بود را نشان دهیم. برای قهرمانی باید بازیهای اینچنینی در شرایط سخت مقابل حریف سختکوش را پیروز شویم و باید صددرصد خودمان را بگذاریم. صد گذاشتن فقط به دویدن نیست و باید تمرکز داشته باشیم.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا خستگی بازیکنان در این نتیجه تأثیر داشت، گفت: وقتی بازی با باخت همراه است، میشود در مورد خستگی هم صحبت کرد. من معتقدم تیمی که تعداد بازی زیادی دارد، استقامت بازیکنانش بالا میرود. موافق نیستم که خسته بودیم. از قضا دوندگی زیاد داشتیم و فقط تمرکز کافی را در مقاطع مختلف بازی نداشتیم. نمیتوانم بگویم مشکل جسمی است. میشود بعد از باخت، شکست را گردن خستگی بازیکنان انداخت، اما من این کار را نمیکنم.
مربی تراکتور درباره عملکرد خط دفاعی تیم در دیدار امروز، بیان کرد: تیم خیبر سانتر و اوتهای بلند بسیار زیادی داشت. عملکرد خط دفاعی ما خوب بود و توپهای زیادی دفع کردیم. در دقایق پایانی نیمه اول گل خوردیم و تمرکز کافی نداشتیم. به نظرم پس از گلی که زدیم، بیش از حد عقب نشستیم. وقتی تعداد ارسالها زیاد باشد، ممکن است تیم گل بخورد. عملکرد خط دفاعی جای انتقاد ندارد. در خصوص گل دوم هم، در استادیوم خانگی آنان در این وضعیت بد زمین و پرس شدید حریف، باید مواظب باشید؛ یک اشتباه منجر به گل میشود. امروز موقعیتهای زیادی داشتیم و میتوانستیم گلهای بیشتری بزنیم. در برخی بازیها با فرصت گلزنی کمتر، گلهای زیادی به ثمر رساندیم، اما در برخی دیدارها علیرغم تعداد موقعیت زیاد، در گلزنی ناکام بودیم. در خصوص عملکرد ضعیف دفاع و حمله اصلاً موافق نیستم.
وی درباره جو ورزشگاه و جدال نیمکتهای دو تیم گفت: ما هواداران زیادی داریم و امروز جای خالی آنان حس شد. هوادارانمان همیشه حمایت خوبی میکنند. هواداران حریف هم به تیمشان انرژی میدادند. هر موقع تیم ما بر بازی مسلط بود، بازیکنان حریف روی زمین میخوابیدند و پزشک وارد زمین میشد و ما به نیمکت حریف اعتراض کردیم که منطقی بود. تعداد دفعاتی که بازیکنان حریف روی زمین افتادند، عجیب و عصبیکننده بود. آنان وقتکشی میکردند. با توجه به شرایط زمین بازی، هیجانات حریف بالا بود و تنش بین نیمکتها طبیعی است. در صحنهای من خواستم توپ را به بازیکن خودم برسانم که نیمکت حریف اعتراض کرد. شبیه جنگ است که رقابت باید در کمال احترام باشد. هواداران ما هم همواره جو بسیار خوبی در ورزشگاه ایجاد میکنند.
میلتیچ در خصوص تأثیر نبود شجاع خلیلزاده در نتیجه این دیدار، گفت: شجاع خلیلزاده را بهتر از من میشناسید. بهعنوان کاپیتان، ارزش فراتر از کاپیتان به تیم میدهد و انرژی او که به تیم تزریق میکند، مثالزدنی است. جای او خالی بود. فرشاد فرجی هم مدتهاست بازی نکرده بود، اما عملکردش عالی و بدون اشتباه بود. او دوندگی بالا داشت، سرهای اول را زد و حداقل اشتباه را داشت. بازی او قابل توجه بود. کیفیت شجاع هم بهعنوان بازیکن ملیپوش ثابت شده است و جای او حس میشود، اما عملکرد فرجی اصلاً ضعیف نبود.