پخش زنده
امروز: -
پژوهشگر و فعال حوزه فرهنگی استان اردبیل گفت: استعدادیابی در مدرسه فراتر از یک فرایند آموزشی، بسترساز آیندهای آگاهانه و مبتنی بر خودشناسی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، زعفر احدزاده در آستانه هفته کتاب و در آئین رونمایی کتاب «شناخت و هدایت استعدادهای دانشآموزان» در شهرستان نیر از اهمیت کتاب و توجه افزایی به آن گفت و افزود: کتاب مهمترین سند آموزش، آموزش مهترین رکن توسعه فرهنگ و فرهنگ عامل توسعه جوامع است.
وی ادامه داد: بررسی وضعیت جوامع نشان میدهد آنچه پراهمیت بوده توجه به فرهنگ است و آموزش بانی تقویت فرهنگ بوده و کتاب مهمترین ابزار این آموزش هاست، علیرغم اینکه منابع اخذ دانش بیشتر شده، اما کتاب مهمترین و قابل اتکاترین سند انتقال دانشها بوده و مبنای توسعه جوامع است.
رئیس سابق کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل در ادامه گفت: اغلب استعدادهایی که هدر میروند یا بهحد مطلوب از کمال نمیرسند، بهدلیل عدم شناخت درست استعدادها و توانمندیها آنان برای تدارک برنامههای متناسب است که ساناز صبوری نیری معلم اهل قلم نیری، نویسنده کتاب به بررسی و تبیین روشهای شناسایی و هدایت استعداد دانشآموزان پرداخته و به ضرورت توجه روزآمد به دو مولفه اساسی فوق تاکید داشته است.
احدزاده با بیان اینکه رویکرد سیستمهای آموزشی در شناخت و هدایت استعدادها مبتی بر توانمندسازی دانش آموزان است نه دانشمندسازی آنان، تصریح کرد: شناخت صحیح و شناسایی استعدادهای هر یک از دانشآموزان اقدام مهمی است که هم در فرایند هدایت آنان مؤثر است و هم کار سیستم آموزشی و معلمان آتی و دانشگاهها را در تربیت نیروی خلاق و توانمند تسهیل مینمایند، لذا استعدادیابی در مدرسه فراتر از یک فرایند آموزشی، بسترساز آیندهای آگاهانه و مبتنی بر خودشناسی است.
وی با تاکید بر اینکه علم و دانش روز به روز در حال تحول است به طوری که افراد برای همگام شدن با تکنولوژیهای روز دنیا به ذهنهای خلاق و مبتکر نیاز دارند و برای همسو شدن با دنیای مدرن، باید کودکان و نوجوانان امروز برای آینده شتابان در تحول و تکمیل آماده شوند؛ افزود: هنگامیکه کودکان فرصت کشف خود را در محیطی حمایتی و هوشمند مییابند، نهتنها از تحصیل لذت میبرند بلکه برای ساختن آیندهای شایسته آماده میشوند. این مسیر، نیازمند نگاهی دقیق، علمی و انسانی از سوی تمامی عوامل آموزشی است و در این فرایند شناسایی استعدادهای مختلف افراد، کلیدیترین قدم در رشد و پرورش آنها است.
این کتاب در آستانه هفته کتاب در کتابخانه عمومی شمس تبریزی شهرستان نیر با حضور بخشدار، مدیران آموزش و پرورش، کتابخانه عمومی و برخی نهادهای دیگر منطقه و جمعی از فرهنگیان رونمایی شد و مسئولین حاضر در جلسه پیرامون اهمیت کتاب و ضرورت شناخت و هدایت صحیح استعدادهای دانش آموزان صحبت و تاکیدات لازم را ارائه کردند.