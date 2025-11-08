

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، معرفی و انتخاب کشور مالزی بعنوان میزبان هفتمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی از میان سه نامزد (ایران، ازبکستان و مالزی) مهم‌ترین بخش از دستور جلسه این نشست بود.

ناصر ایمان المجلالی دبیر کل انجمن همبستگی ورزشی اسلامی در مجمع عمومی پس از معرفی میزبان دوره بعدی، ضمن تقدیر از کشور‌های نامزد دوره آتی؛ توانایی و امکانات هر سه را نزدیک و مورد قبول ارزیابی کرد.

همچنین به پیشنهاد نماینده سودان مصوب گردید که هر دو کشور دیگر بعنوان نامزد میزبانی بازی‌ها کماکان بعنوان ذخیره باقی بمانند تا اگر مالزی بنا بر هر دلیلی نتوانست میزبان دوره بعد باشد یکی از این دو کشور میزبانی بازی‌ها را بر عهده بگیرد.

در ادامه این مجمع، بخش‌های مختلف کمیته برگزاری ششمین دوره بازی‌ها (ریاض ۲۰۲۵) گزارش کاملی را در خصوص نحوه آماده سازی ریاض برای میزبانی این دوره از رقابت‌ها ارائه نمودند.

تشکیل یک کمیته اختصاصی برای حمایت از ورزشکاران فلسطین از دیگر موارد مطروحه در دستور جلسه مجمع عمومی بود که طی آن با تصویب این بند انتخابات کمیسیون این انجمن سریعا انجام و دکتر چو رئیس فدراسیون جهانی تکواندو بعنوان رئیس کمیته انتخاب گردید.

در پایان نیز مقرر شد تا در پانزدهمین نشست مجمع عمومی و انتخاباتی انجمن همبستگی اسلامی که اردیبهشت ماه سال آینده در ریاض و به منظور انتخاب اعضای جدید ISSA برگزار می‌شود انتخابات جدید این کمیته نیز صورت پذیرد.