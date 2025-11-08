به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، صدیقه سوروکی، متولد سال ۱۳۶۴ و دارای مدرک مهندسی کامپیوتر، از چهره‌های موفق کارآفرینی در استان یزد است که توانسته با تلاش و پشتکار، از دوران سخت کرونا پلی بسازد به سوی موفقیت.

او که سال‌ها در دانشگاه و آموزشگاه‌های استان به تدریس کامپیوتر و ICDL مشغول بود، در روز‌های تعطیلی ناشی از کرونا تصمیم گرفت مسیر تازه‌ای آغاز کند. خانم سوروکی می‌گوید: در مدت قرنطینه، دخترم از من خواست کیف مدرسه‌ای برایش بدوزم. مغازه‌ها بسته بودند و من خودم دست به کار شدم. وقتی آن کیف را دوختم، حس خیلی خوبی داشتم؛ همان شد جرقه‌ای برای شروع کاری تازه.

از همان چرخ خیاطی کوچک در خانه، مسیر کارآفرینی او آغاز شد. علاقه به هنر و رویای اشتغال بانوان در ذهنش ریشه داشت؛ رویایی که حالا به واقعیت تبدیل شده است. خانم سوروکی با پشتکار و آموختن مهارت‌های جدید، توانست کارگاه تولید کیف راه‌اندازی کند و چندین بانو در آن مشغول به فعالیت شوند.

او می‌گوید: در ابتدا حتی دوخت ساده بلد نبودم؛ اما با تلاش و آموزش، به‌مرور کار را یاد گرفتم. روز‌های زیادی بود که از خستگی پشت چرخ خوابم می‌برد، ولی هر بار عشق به کار باعث شد ادامه بدهم.

در کارگاه خانم سوروکی، صفر تا صد کار توسط بانوان انجام می‌شود. او اکنون مجموعه‌ای دارد که سه تا چهار نفر در خود کارگاه و چند نفر نیز در منزل مشغول‌اند. تولیدات این مجموعه شامل کیف‌های زنانه، کوله‌پشتی‌های مدرسه، کیف‌های ورزشی و تامین کیف برای بیمارستان‌های استان است.

خانم سوروکی درباره وضعیت بازار و چالش‌های تولید می‌گوید: سال اول را برای آزمون و خطا گذاشتیم. با افزایش سفارش‌ها پیشرفت خوبی داشتیم. تنها مشکل، گرانی مواد اولیه و نبود حمایت مالی بود. تا امروز همه سرمایه از خودمان بوده، اما قول همکاری‌هایی از طرف بسیج سازندگی گرفته‌ایم.

اکنون این بانوی کارآفرین ماهانه بین ۳ تا ۵ هزار کیف تولید می‌کند و آرزو دارد روزی کارگاهی مجهزتر راه‌اندازی کند تا بتواند دست‌کم ۱۰ را در محل کار و ۱۰ نفر را در منازل‌شان مشغول کند.

این بانوی موفق یزد می‌گوید: می‌خواهم کارگاه بزرگتری راه اندازی کنم که نه تنها درآمدزا بلکه الهام‌بخش بانوان دیگر هم باشد تا باور کنند از هر بحرانی می‌شود فرصتی تازه دوخت.