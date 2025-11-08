معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی گیلان گفت: دانشجویان ورودی نیسمال دوم دانشگاه‌ها، درخواست معافیت تحصیلی خود را در سامانه سخا و یا با مراجعه به دفاتر پلیس +۱۰ ثبت کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ اسماعیل رجب زاده گفت: برای تسریع در رسیدگی به تقاضای معافیت تحصیلی مشمولانی که با شرکت در آزمون سراسری، برای تحصیل در بهمن ۱۴۰۴ پذیرفته شده‌اند، این افراد می‌توانند قبل از شروع به تحصیل، درخواست معافیت تحصیلی خود را در سامانه سخا با ثبت تاریخ شروع به تحصیل بهمن ۱۴۰۴ ثبت کنند.

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی گیلان افزود: این قبیل مشمولان، چنانچه تاکنون برگ اعزام دریافت نکرده باشند، بدون نیاز به ثبت درخواست اعزام، می‌توانند درخواست معافیت تحصیلی خود را ثبت کرده و از آن بهره‌مند شوند.

وی گفت: چنانچه این مشمولان برگ اعزام بدون غیبت خود را برای یکم آذرماه ۱۴۰۴ و بعد از آن دریافت کرده‌اند، می‌توانند با ارائه نامه قبولی دانشگاه، مهلت اعزام خود را تا اول بهمن تمدید و برای نیمسال دوم معافیت تحصیلی دریافت کنند.

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی گیلان از مشمولان و خانواده‌های آن‌ها خواست برای کسب اطلاعات بیشتر، به پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام وظیفه به نشانی www.vazifeh.police.ir، کانال سازمان در پیام رسان‌های داخلی (سروش، ایتا وروبیکا) و یا به نشانی khabaresarbazi@ مراجعه کنند.