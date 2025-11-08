به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، بنابر اعلام دبیرخانه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان خوزستان با توجه به تداوم آلودگی هوا و افزایش غلظت آلاینده‌ها بر اثر فعالیت‌های صنعتی، حمل و نقل شهری، سوزاندن بقایای کشاورزی و پایین بودن لایه جوی (وارونگی دما)، پایداری هوا و آتش سوزی بخش عراقی تالاب هورالعظیم، روز یکشنبه ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۴، کلیه مدارس در همه مقاطع تحصیلی نوبت صبح و عصر در تمامی شهرستان‌های استان خوزستان به استثنای شهرستان‌های ایذه، باغملک، صیدون، هفتکل، دهدز، لالی، اندیکا و مسجدسلیمان به‌صورت غیرحضوری برگزار خواهند شد.

ادارات و دانشگاه‌ها در سراسر استان طبق روال عادی فعالیت خواهند داشت.

از شهروندان درخواست می‌شود نسبت به رعایت نکات بهداشتی به‌ویژه در خصوص گروه‌های حساس دقت لازم را داشته باشند.