پخش زنده
امروز: -
سرمربی تیم فوتبال خیبر خرمآباد گفت: ما نقاط ضعف و قوت تراکتور را شناسایی کرده بودیم؛ این تیم در ۷ بازی آخرش گلی دریافت نکرده بود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سیدمهدی رحمتی، سرمربی تیم فوتبال خیبر خرمآباد در نشست خبری پس از دیدار با تراکتور افزود: از مجموعه و مالک باشگاه که همواره در کنار کادرفنی بودند و همچنین از خبرنگاران و رسانهها که همیشه به تیم آرامش میدهند تشکر میکنم. این آرامش برای ادامه روند سخت، تیم بسیار مهم است.
وی عنوان کرد: ما نقاط ضعف و قوت تراکتور را شناسایی کرده بودیم؛ این تیم در ۷ بازی آخرش گلی دریافت نکرده بود و به یاد ندارم از تیمی جلو افتاده باشند و آن بازی را ببازند و از نظر کیفیتی در سطح بالایی هستند.
رحمتی گفت: ما تمام تلاشمان را کردیم تا تراکتور را تحت فشار قرار داده و بالا بازی کنیم؛ قبل از دریافت گل اول، چند موقعیت خوب داشتیم و در شروع نیمه دوم نیز موقعیتهایی داشتیم که اگر استفاده میکردیم شرایط بازی بسیار به شکل دیگری پیش میرفت.
وی همچنین از آمادگی بالای دروازهبان حریف و موقعیتهای از دست رفته تیم خود سخن گفت و تاکید کرد: بازیکنانش با تمام توان برای حفظ نتیجه مبارزه کردهاند.
رحمتی درباره سیاست باشگاه در فصل جاری اظهار داشت: هدف اصلی، استفاده از بازیکنان جوان است و این روند به صورت برنامهریزی شده و منطقی ادامه خواهد یافت، همچنین تجربه کسب شده در این بازیها برای شکلگیری نسل آینده فوتبال ایران ارزشمند است.
وی با اشاره به سابقه خود در تیمهای جوانان و دوران بازیگری افزود: علاقه دارد همان حمایت و فرصتدهی که مربیان قدیمی برای او فراهم کردند، اکنون برای بازیکنان جوان خیبر فراهم شود.
سرمربی خیبر در پایان بار دیگر به تلاش و تعهد بازیکنانش در زمین و اهمیت حمایت هواداران اشاره کرد و پیروزی تیم را نتیجه انسجام، یکدلی و همفکری تمام مجموعه دانست.