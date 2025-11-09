پخش زنده
امروز: -
پس از شناسایی سویه جدید تب برفکی در دامها، عملیات واکسیناسیون دامهای سبک و سنگین در استان زنجان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مسئولان دامپزشکی استان زنجان هشدار دادند که سویه جدید تب برفکی، موسوم به سویه آفریقایی، پس از ۴۲ سال دوباره در ایران مشاهده شده است و نسبت به سویههای بومی آسیایی شدت بیشتری دارد. این سویه به ویژه گاوهای شیری را درگیر میکند و در صورت فراگیری میتواند خسارتی معادل ۴۰ همت به دامداریها وارد کند.
به گفته کارشناسان، دامدارن باید در درجه اول واکسنزنی دامها را انجام دهند.
در حال حاضر، ۴۰ اکیپ واکسیناسیون در سطح استان و ۵ اکیپ در شهرستان زنجان فعالیت میکنند و واکسیناسیون دامهای سبک و سنگین با واکسن شارون انجام میشود.این واکسن به صورت دورهای و با توجه به شرایط منطقه تزریق میشود.