در روزهای گذشته، تعدادی از نانوایی‌های استان قزوین با وقفه در فرآیند دریافت آرد مواجه شدند. این مشکل به دلیل اختلال در سامانه خرید آرد از بامداد پانزدهم ماه جاری آغاز شد و موجب نگرانی نانوایان و شهروندان شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمدمهدی بهرامی، رئیس اتحادیه نانوایان قزوین در خبر 20 شبکه قزوین گفت: سامانه خرید آرد که طبق روال ماه‌های گذشته در نیمه هر ماه فعال می‌شد، این بار با اختلال روبه‌رو شد و امکان خرید برای نانوایان فراهم نشد.

وی افزود: «با هماهنگی اتحادیه، اداره غله و فرمانداری قزوین، بخشی از آرد مورد نیاز به‌صورت اضطراری از کارخانه‌ها تأمین شد تا مشکل تا حدی برطرف شود.»

بهرامی اعلام کرد: نانوایان تا شب هجدهم فرصت دارند خرید خود را انجام دهند، اما دو روز از این مهلت سه‌روزه به دلیل اختلال سامانه از دست رفته است.

وی تأکید کرد : همچنان برخی نانوایی‌ها موفق به خرید نشده‌اند و در صورت عدم رفع مشکل تا پایان مهلت، دسترسی به سامانه قطع خواهد شد.

در ادامه، رحمانی، مدیرکل غله استان، علت اختلال را به‌روزرسانی سامانه و تغییر نوع آرد اعلام کرد و گفت: «ورود هم‌زمان کاربران از سراسر کشور باعث کندی روند خرید شد، اما تاکنون بیش از ۲۱۸۵ سهمیه خرید آرد ثبت شده است.»

وی افزود: «نانوایی‌هایی که هنوز موفق به خرید نشده‌اند، می‌توانند فردا اقدام کنند و مشکلی از این بابت وجود ندارد. با توجه به سرعت بالای خرید در ساعات اخیر، انتظار می‌رود مشکل به‌زودی برطرف شود.»

رحمانی همچنین اعلام کرد: از ابتدای دهه سوم مهرماه تاکنون، حدود ۱۰۰ تن آرد خریداری شده و تنها مقدار محدودی آرد خام روستایی باقی مانده که آن نیز در دسترس نانوایان قرار خواهد گرفت.

اتحادیه نانوایان و اداره غله استان قزوین از شهروندان خواستند با صبوری، روند تأمین آرد را دنبال کنند و اطمینان دادند که مشکل به‌زودی رفع خواهد شد.