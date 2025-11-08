پخش زنده
سامیار عبدلی، شناگر ملیپوش ایران، بهعنوان نفر اول به فینال ماده ۵۰ متر آزاد در ششمین دوره بازیهای همبستگی اسلامی راه پیدا کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین روز از مسابقات شنای ششمین دوره بازیهای همبستگی اسلامی در ریاض، در استخر مجموعه المپیک شاهزاده فیصل بن فهد، در مرحله نیمهنهایی، سامیار عبدلی در ماده ۵۰ متر آزاد در دسته ۲، خط ۴، با زمان ۲۲ ثانیه و ۵۳ صدم ثانیه بهعنوان نفر اول این ماده به فینال رسید.
سامیار عبدلی صبح امروز در مرحله مقدماتی، در دسته ۶، خط ۵، با زمان ۲۲ ثانیه و ۷۵ صدم ثانیه شنا کرد و بهعنوان نفر نخست این ماده به مرحله نیمهنهایی راه یافته بود.
در این ماده، ۴۶ شناگر رقابت کردند.