معاون فنی مرکز بهداشت استان یزد: دیابت میتواند در تمام ردههای سنی از کودکی، دوره بارداری، محیط کار تا میانسالی و سالمندی تأثیر بگذارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دکتر سید علیرضا پورمازار در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به هشتمین پیمایش ملی بیماریهای غیرواگیر گفت: بر اساس قند ناشتای صبحگاهی، ۱۸ درصد افراد بالای ۲۵ سال در استان دچار دیابت هستند و از این نظر، یزد در رتبه چهارم کشور قرار دارد.
وی افزود: با این حال، میزان بیماران با مقادیر غیرطبیعی HbA۱c در استان بالاترین رتبه کشور را دارد که نشان میدهد بسیاری از بیماران درمان مؤثر و رژیم غذایی مناسب دریافت نمیکنند.
معاون فنی مرکز بهداشت استان تصریح کرد: دیابت میتواند در تمام ردههای سنی از کودکی، دوره بارداری، محیط کار تا میانسالی و سالمندی تأثیر بگذارد. رعایت نکات پیشگیری و توجه به فاکتورهایی مانند چاقی، افزایش توده و چربی بدنی، مصرف دخانیات و کمتحرکی نقش بسیار مهمی در کنترل و پیشگیری از این بیماری دارد.
پورمازار اظهار داشت: آگاهی و اقدام به موقع در زمینه پیشگیری و کنترل دیابت، اصلیترین گام برای کاهش پیامدهای این بیماری است.
مدیر گروه بیماریهای واگیر و غیرواگیر مرکز بهداشت استان هم گفت: تمام افراد بالای ۳۰ سال در استان میتوانند به هر یک از مراکز جامع سلامت مراجعه کنند و خدمات غربالگری دیابت، فشار خون بالا و خطر بیماریهای قلبی عروقی را به صورت رایگان دریافت کنند.
دکتر صادقیان ادامه داد: برای بیماران مبتلا به دیابت نیز خدمات مراقبت شامل ویزیت پزشک هر سه ماه یک بار به شکل رایگان ارائه میشود. این خدمات با هدف پیشگیری و مدیریت بهتر بیماری در سطح استان در دسترس عموم قرار دارد.