به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، در هفته یازدهم لیگ فوتبال دسته یک جام آزادگان تیم پارس جنوبی جم میزبان تیم صنعت نفت آبادان بود که در پایان تیم فوتبال صنعت نفت آبادان با نتیجه ۲ بر ۱ میزبان خود را شکست داد.

در این دیدار صنعت نفت در نیمه نخست با تساوی مقابل میزبان به رختکن رفت، اما در نیمه مربیان شاگردان مهدی رجب زاده توانستند به گل اول دیدار برسند.

اما سید سیروس پور موسوی با تعویض‌های خود روند بازی. را تغییر داد و در دقیقه ۸۱ بازی به تساوی رسید

در ادامه در دقیقه ۸۸ محسین سیفی توانست گل برتری نفتی‌ها در این دیدار را به ثمر برساند تا صنعت نفت در جدول رده بندی ۱۵ امتیازی شود و به رده ششم جدول صعود کرد.