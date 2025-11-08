به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ در هفته یازدهم لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور عصر امروز (۱۷ ابان) تیم شناور سازی قشم با ۳ گل مغلوب مهمان خود تیم صدرنشین نساجی مازندارن شد.

اما دیگر نماینده استان تیم پالایش نفت بندرعباس، مقابل شهرداری نوشهر به تساوی یک یک دست یافت.

در جدول رده بندی تیم‌های پالایش نفت بندرعباس و شناور سازی قشم بترتیب با کسب ۱۲ و ۹ در جایگاه یازدهم و شانزدهم قرار دارند.

