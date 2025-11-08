در هشتمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه نحوه توزیع اعتبارات طرح‌های مسئولیت‌های اجتماعی در حوزه‌های زیست محیطی، سلامت و فرهنگ بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در هشتمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با حضور نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی ظهر امروز در استانداری برگزار شد حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی از جذب ۱۰ میلیارد تومان اعتبار از وزارت نفت برای ساخت مسکن مددجویان بهزیستی و فعالیت فرماندهی نیروی انتظامی استان در راستای تحقق مسئولیت اجتماعی خبر داد.

وی افزود: مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی در جهت کمک به رفع آسیب‌ها و مشکلات جامعه است که دستگاه‌های دولتی باید طرح‌های خود را به سامانه پروژه‌های مسئولیت‌های اجتماعی ارسال تا موضوعات مورد بررسی ومصوب تا اجرای آن ابلاغ شود.

در این جلسه مصوبات پیشنهادی کارگروه تخصصی زیربنایی، توسعه روستای، عشایری، شهری آمایش سرزمین و محیط زیست هم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.