به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نورالدینی در ارتباط زنده با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: مالکان خودرو‌های شخصی مدل ۱۳۹۴ به بالا می‌توانند با مراجعه به پایگاه https://gcr.niopdc.ir/ درخواست خود را ثبت و خودرو را به صورت رایگان، دوگانه ساز کنند.

وی افزود: در صورتی که خودرو به تعمیر یا زیرساخت‌هایی برای دوگانه سوز شدن نیاز داشته باشد، هزینه جزئی از آنها دریافت می‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه یزد ادامه داد: تاکسی ها، وانت بار‌ها و تاکسی‌های اینترنتی هم می‌توانند مجددا به این سامانه مراجعه و خودروی خود را به دوگانه سوز تبدیل کنند.

نورالدینی اظهار داشت: این اقدام در راستای مدیریت مصرف سوخت و کاهش مصرف بنزین و همچنین استفاده از سوخت پاک صورت می‌گیرد.

وی گفت: این طرح از امروز آغاز شده و محدودیت زمان فعلا اعلام نشده، اما با توجه به اینکه ممکن است محدودیت در سیلندر و قطعات باشد، متقاضیان هر چه سریعتر اقدام کنند تا در نوبت قرار گیرند.