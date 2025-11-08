به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پی بررسی‌های انجام شده در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، اسامی چند نفر از عوامل و مشوقین باشگاه پرسپولیس اعلام شد که تا اطلاع ثانوی از حضور در ورزشگاه‌های فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی محروم هستند.

بر این اساس عباس اسماعیل‌بیگی، داریوش رامین، سامان برقی، باقر جدیدپور، جعفر شهبازی، حسین کاظمی، محسن کاظمی، مصطفی کباری و حسام کلهر از جمله افرادی هستند که مشمول این محرومیت شده‌اند.

بر اساس اطلاعیه رسمی، این افراد برای حضور در بازی‌های تیم ملی، باید مجوز لازم را از کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال دریافت کنند.