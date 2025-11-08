پخش زنده
آراد مهدیزاده، شناگر ملیپوش ایران، با موفقیت در مرحله نیمهنهایی ششمین دوره بازیهای همبستگی اسلامی به فینال ماده ۱۰۰ متر قورباغه رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین روز از مسابقات شنای ششمین دوره بازیهای همبستگی اسلامی در ریاض، در استخر مجموعه المپیک شاهزاده فیصل بن فهد، در مرحله نیمهنهایی آراد مهدیزاده در دسته ۲، خط ۶ رقابت کرد و با زمان ۱ دقیقه و ۳ ثانیه و ۱۸ صدم ثانیه بهعنوان نفر سوم این ماده به فینال رسید.
این شناگر صبح امروز با زمان ۱ دقیقه و ۳ ثانیه و ۹۹ صدم ثانیه مرحله مقدماتی را به پایان رساند و جواز حضور در مرحله نیمهنهایی را بهدست آورده بود.
در این ماده ۲۱ شناگر حضور دارند.