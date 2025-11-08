به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در آغاز دیدار تیم‌های ملی ایران و قطر در تنیس روی میز بازی‌های همبستگی اسلامی به میزبانی شهر ریاض کشور عربستان، امروز شنبه ۱۷ آبان ترکیب دونفره ایران متشکل از بنیامین فرجی و محمد موسوی موفق شد با نتایج ۱۱–۶، ۱۱–۷ و ۱۱–۴ حریف قطری خود را شکست دهد.

در ادامه، امیرحسین هدایی در دیدار انفرادی نخست پس از واگذاری دست اول با نتیجه ۹–۱۱، در دو دست بعدی با نتایج ۱۱–۹ و ۱۱–۴ به پیروزی رسید و امتیاز دیگری برای تیم کشورمان به ارمغان آورد.

در پایان، بنیامین فرجی پدیده جوان تنیس روی میز ایران، با عملکردی درخشان و نتایج ۱۱–۴، ۱۱–۹ و ۲۱–۱۰ پیروزی نهایی را برای ایران ثبت کرد تا ملی‌پوشان کشورمان با نتیجه کلی ۸ بر یک برابر قطر به برتری برسند.

تیم ملی ایران فردا یک شنبه برای صعود به جمع چهار تیم برتر این رقابت‌ها به مصاف حریف بعدی خود خواهد رفت.