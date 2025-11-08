پخش زنده
تیم ملی تنیس روی میز مردان ایران با برتری قاطع مقابل قطر، صعود خود را به جمع هشت تیم برتر بازیهای همبستگی اسلامی قطعی کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در آغاز دیدار تیمهای ملی ایران و قطر در تنیس روی میز بازیهای همبستگی اسلامی به میزبانی شهر ریاض کشور عربستان، امروز شنبه ۱۷ آبان ترکیب دونفره ایران متشکل از بنیامین فرجی و محمد موسوی موفق شد با نتایج ۱۱–۶، ۱۱–۷ و ۱۱–۴ حریف قطری خود را شکست دهد.
در ادامه، امیرحسین هدایی در دیدار انفرادی نخست پس از واگذاری دست اول با نتیجه ۹–۱۱، در دو دست بعدی با نتایج ۱۱–۹ و ۱۱–۴ به پیروزی رسید و امتیاز دیگری برای تیم کشورمان به ارمغان آورد.
در پایان، بنیامین فرجی پدیده جوان تنیس روی میز ایران، با عملکردی درخشان و نتایج ۱۱–۴، ۱۱–۹ و ۲۱–۱۰ پیروزی نهایی را برای ایران ثبت کرد تا ملیپوشان کشورمان با نتیجه کلی ۸ بر یک برابر قطر به برتری برسند.
تیم ملی ایران فردا یک شنبه برای صعود به جمع چهار تیم برتر این رقابتها به مصاف حریف بعدی خود خواهد رفت.