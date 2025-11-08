سمیرا خاک‌خواه، نماینده جودوی ایران در بازی‌های همبستگی اسلامی از رسیدن به مدال بازماند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سمیرا خاک‌خواه ملی‌پوش ۱۶ ساله جودوی کشورمان که نقره نوجوانان آسیا را در کارنامه دارد، در دیدار رده‌بندی وزن منهای ۶۳ کیلوگرم بازی‌های همبستگی اسلامی مقابل ساملای یرگالیوا قزاق ایپون شد و دستش به مدال نرسید.

خاک‌خواه صبح امروز در نخستین مبارزه خود مقابل آیتن مدی‌ها یاکسان از ترکیه و دارنده رده بندی جهانی شکست خورد و به گروه شانس مجدد رفت.

او در گروه شانس مجدد راحینا مودی از نیجریه را ایپون کرد.

الیاس پرهیزگار (وزن منهای ۸۱)، امیرعباس چوپان (وزن منهای ۹۰)، مریم بربط پرچمدار کاروان ایران (وزن منهای ۷۰) دیگر نمایندگان ایران در این دوره از رقابت‌ها هستند که در روز‌های آینده روی تاتامی می‌روند.

این دوره از مسابقات با حضور ۳۲ کشور و مجموع ۱۵۸ جودوکا (۸۷ مرد و ۷۱ زن) طی روز‌های شنبه و یکشنبه در شهر ریاض عربستان برگزار می‌شود.