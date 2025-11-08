پخش زنده
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به حمایت ماریا کورینا ماچادو، برنده جایزه صلج نوبل از جنایتهای رژیم صهیونیستی گفت:من نمیدانم این چه جایزه صلحی است که به کسی داده میشود که طرفدار جنگ است؟!
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، سید عباس عراقچی امروز شنبه ۱۷ آبان ماه در خصوص حمایتهای برنده ۲۰۲۵ جایزه صلح نوبل از جنایات نتانیاهو و رژیم صهیونیستی، اظهار داشت: حتماً توئیت ماریا کورینا ماچادو برنده جایزه صلح نوبل را ملاحظه کردهاید که با نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی، تماس تلفنی برقرار میکند و جنایتها و نسل کشی که او در خاورمیانه انجام داده است را به عنوان اقدامی برای صلح تبریک میگوید.
وی افزود:این خانم در تماس خود، طرحهای نتانیاهو برای رژیم صهیونیستی که شامل حمله نظامی و برخوردهای نظامی علیه کشور خودش است را مورد حمایت قرار میدهد و خواستار اجرای آن طرحها میشود.
عراقچی با نکوهش نحوه اعطای جایزه نوبل به چنین افرادی، گفت: من نمیدانم این چه جایزه صلحی است که به کسی داده میشود که طرفدار جنگ است؟!