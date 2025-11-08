پخش زنده
امروز: -
هفته یازدهم رقابتهای لیگ دسته یک فوتبال ایران با برگزاری ۸ دیدار در شهرهای مختلف پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای هفته یازدهم لیگ یک فوتبال امروز (شنبه، ۱۷ آبان) آغاز شد و در مهمترین بازی، نساجی با ۳ گل از سد شناورسازی گذشت و با ۲۷ امتیاز جایگاه خود را در صدر جدول تثبیت کرد.
این هفته از رقابتها فردا (یکشنبه) با برگزاری دیدار هوادار و سایپا به پایان میرسد.
با برگزاری بازیهای امروز تیم نساجی با ۲۷ امتیاز همچنان صدرنشین است و سایپا، هوادار و مس شهربابک با ۱۶ امتیاز در تعقیب او هستند.
نتایج بازیهای امروز هفته یازدهم لیگ فوتبال آزادگان:
شناورسازی قشم صفر - نساجی مازندران ۳
شهرداری نوشهر یک - پالایش نفت بندرعباس یک
مس سونگون یک - بعثت کرمانشاه صفر
فرد البرز صفر - نود ارومیه صفر
آریو اسلامشهر یک - نیروی زمینی صفر
مس شهر بابک ۲ - داماش گیلان یک
نفت و گاز گچساران ۲ - مس کرمان یک
پارس جنوبی جم یک - صنعت نفت آبادان ۲