به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های هفته یازدهم لیگ یک فوتبال امروز (شنبه، ۱۷ آبان) آغاز شد و در مهم‌ترین بازی، نساجی با ۳ گل از سد شناورسازی گذشت و با ۲۷ امتیاز جایگاه خود را در صدر جدول تثبیت کرد.

این هفته از رقابت‌ها فردا (یک‌شنبه) با برگزاری دیدار هوادار و سایپا به پایان می‌رسد.

با برگزاری بازی‌های امروز تیم نساجی با ۲۷ امتیاز هم‌چنان صدرنشین است و سایپا، هوادار و مس شهربابک با ۱۶ امتیاز در تعقیب او هستند.

نتایج بازی‌های امروز هفته یازدهم لیگ فوتبال آزادگان:

شناورسازی قشم صفر - نساجی مازندران ۳

شهرداری نوشهر یک - پالایش نفت بندرعباس یک

مس سونگون یک - بعثت کرمانشاه صفر

فرد البرز صفر - نود ارومیه صفر

آریو اسلامشهر یک - نیروی زمینی صفر

مس شهر بابک ۲ - داماش گیلان یک

نفت و گاز گچساران ۲ - مس کرمان یک

پارس جنوبی جم یک - صنعت نفت آبادان ۲