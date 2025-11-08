مدیرکل فرودگاه‌های خوزستان از آغاز مجدد پرواز مستقیم اهواز به کویت خبر داد و گفت: این اقدام در پاسخ به نیاز خوزستانی‌هایی انجام شده که در کویت مشغول به کار هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید مهدی رزاز اظهار کرد: پرواز اهواز – کویت پیش‌تر نیز برقرار بود، اما در مقاطعی به دلایل مختلف لغو شد که با پیگیری‌های انجام شده از امروز توسط بخش خصوصی از سر گرفته می‌شود.

وی افزود: این مسیر فعلاً با دو پرواز در هفته و با ظرفیت ۴۷ نفر انجام خواهد شد و برنامه‌ریزی شده با افزایش تقاضا و استقبال مسافران، میزان پرواز‌ها توسعه یابد.

مدیرکل فرودگاه‌های خوزستان ابراز امیدواری کرد با استمرار این مسیر، بخشی از نیاز‌های ارتباطی و کاری شهروندان خوزستانی با کشور کویت تأمین و زمینه رونق بیشتر خطوط هوایی منطقه فراهم شود.