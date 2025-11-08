به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، با حکم سردار شاهوارپور فرمانده سپاه خوزستان، بهروز نهاوندی از مدیران با تجربه سپاه در خوزستان به عنوان فرمانده جدید مرکز بسیج شهید تندگویان نفت معرفی شد.

نهاوندی سابقه موفقی در مسئولیت‌های ملی و استانی داشته است.

مدیرعامل و عضو هیات مدیره سازمان همیاری شهرداری‌های خوزستان، مسئول خدمات سازمان بسیج مستضعفین، عضو هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب خوزستان، نماینده بنیاد تعاون سپاه در استان خوزستان و... بخشی از سوابق مدیریتی فرمانده جدید مرکز بسیج شهید تندگویان است.

همچنین در این نشست از اقدامات سرهنگ باقری در دوره تصدی مسئولیت مرکز بسیج شهید تندگویان تقدیر به عمل آمد.