معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از ساخت ۳۲۰ مدرسه در شهر‌های جدید، بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما حبیب‌اله طاهرخانی در نشست پایش طرح‌های حمایتی مسکن اعلام کرد: نهضت مدرسه‌سازی در مجموعه وزارتخانه با هدف توسعه خدمات روبنایی آموزشی در حال اجراست.

وی با اشاره به ساخت ۳۲۰ مدرسه در طرح‌های ملی مسکن و شهرهای جدید، اظهار امیدواری کرد بخش قابل‌توجهی از این مدارس تا سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به بهره‌برداری برسند.

به گفته طاهرخانی، این اقدام در راستای سیاست دولت برای تأمین هم‌زمان مسکن و خدمات عمومی در مناطق نوسازی‌شده صورت می‌گیرد.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد: ساخت مدارس از اولویت‌های مهم وزارت راه و شهرسازی است و باید با جدیت ادامه یابد.

طاهرخانی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع نصب آسانسورهای واحدهای مسکن مهر اشاره کرد و خواستار تعیین تکلیف این موضوع تا یک ماه آینده شد.

او گفت: اولویت نصب آسانسورها با طرح های مسکن مهر و واحدهای حمایتی در آستانه تحویل است.

به گفته طاهرخانی، جلسات پایش طرح‌های مسکن هر دو هفته یک‌بار برگزار و گزارش پیشرفت طرح ها بررسی می‌شود.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد: ادامه نهضت مدرسه‌سازی می‌تواند به ارتقای کیفیت زندگی ساکنان طرح‌های حمایتی کمک کند.

وی خواستار همکاری بیشتر دستگاه‌های اجرایی برای تکمیل خدمات روبنایی و زیربنایی در مناطق هدف شد.

در این نشست همچنین عملکرد سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت عمران شهرهای جدید و شرکت بازآفرینی شهری ایران در حوزه ساخت مدارس بررسی شد.