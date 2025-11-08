دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کیش، گفت: طرح نسل پاک جزیره پاک با هدف آگاهی بخشی به دانش آموزان در ۲۷۹ کلاس درس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سیدمرتضی اولادعلی گفت: با هدف آگاهی بخشی در برابر اعتیاد امسال برای دانش آموزان، خطرات و مضرات مواد مخدر شرح داده شده است.

او افزود: جمع آوری معتادان متجاهر و ارجاع به مرکز ماده ۱۶ بندرعباس اولین اقدامی که در حوزه مبارزه با مواد مخدر در کیش اجرا شده است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر کیش، گفت: برای اولین بار با ایجاد ظرفیت از طریق ستاد مواد مخدر ریاست جمهوری، هزینه های مدت دوره ترک موادمخدر را پرداخت کردیم.

اولادعلی خاطرنشان کرد: سامانه غوام (غربالگری و ارجاع معتادان متجاهر) در کیش برای اولین بار با هدف رصد معتادان راه اندازی شده است تا رفتارهای آنان بعد از پذیرش و درمان پیگیری می شود.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گفت: با هماهنگی سازمان منطقه آزاد کیش، خانه یاریگران زندگی در کیش ایجاد می شود و مهارت خانه بزرگ تربیتی و آموزشی برای دانش آموزان کیش است.

اولادعلی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌ها دانش آموزان در این مرکز با آموزش‌های پیشگیری از مواد مخدر بیشتر آشنا می شوند.

او افزود: نمایشگاه دائمی آشنایی با موادمخدر و دوره های روانشناسی و مهارت‌های زندگی نیز برای دانش آموزان برگزار می شود.

جانشین رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کیش، گفت: مبارزه با عاملان توزیع مواد مخدر با قدرت ادامه خواهد داشت و تلاش میکنیم با جدیت در بحث پیشگیری بهداشت و آموزش ورود کنیم.

اسدالله علیزاده خاطرنشان کرد: استفاده از امکانات ورزشی در قالب بسته‌های رایگان و طرح ایجاد خانه یاریگران زندگی در کیش نیز از دیگر مصوبات حوزه مبارزه با مواد مخدر است.

او افزود: یکی از مدارس نیمه تمام را برای تبدیل به خانه یاریگران زندگی اختصاص خواهیم داد و تعیین ساختار برای شورای مبارزه با مواد مخدر نیز بررسی خواهد شد.