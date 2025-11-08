پخش زنده
در گفتگوی ویژه خبری شبکه بین المللی خبر چالش اصلی سرمایه گذاری در خراسان جنوبی تامین زیرساخت عنوان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، ذاکریان مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه بین المللی خبر گفت: پروژههای مصوب سرمایهگذاری در خراسان جنوبی ۵۶ پروژه به ارزش یک میلیارد و ۷۹۰ میلیون دلار است که ۲۵ پروژه آن به بهرهبرداری رسیده و نشان دهنده رشد ۵۶ درصدی است.
وی گفت: در خصوص منابع حاصل شده از سرمایه گذاری بنا بر قانون برنامه ششم توسعه، که بر اساس آن باید پرندههای مادیان مالیاتی و مالیات عملکرد آنها در استان محل فعالیت به کار گرفته شود، تاکنون پروندههای مالیاتی بسیاری به استان منتقل شده است.
ذاکریان افزود: همچنین برای انتقال حسابهای بانکی فعالان اقتصادی، چون ضمانت اجرایی دیده نشده بود در برخی موارد موفق بودهایم.
وی با تاکید بر لزوم خروج دولتها اقتصاد و واگذاری آن به مردم گفت:، اما در خراسان جنوبی هنوز به آن سطح از اطمینان زیرساختها نرسیدهایم که بخش خصوصی در اموری مانند جاده سازی، ریل گذاری، آبرسانی و خطوط فشار قوی مشارکت کند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی افزود:ضروریست زیر ساخته استان تکمیل شود تا اقتصاد و توسعه استان بهبود یابد که یکی از این زیرساختها توسعه ریلی استان است.
ذاکریان گفت:در زمینه انرژیهای تجدید پذیر از سال گذشته تاکنون تعداد نیروگاههای خورشیدی ۱۰۰ درصد رشد داشته است و دلیل آن جذابیت ورود به این عرصه است.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی گفت: تا زمانی که تکمیل زیرساختهای استان تکمیل نشود سرعت توسعه استان به کندی به پیش میرود.
زارعی افزود: در زمینه نیروگاه خورشیدی هم با تسهیلاتی که دولت کمک کرد سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری در این زمینه ترغیب شدند.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی استان گفت: منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی مجوز های مورد نیازش را اخذ کرده و یک سال است فعالیت دارد .
زارعی افزود: منطقه ویژه اقتصادی دو قطعه مرکزی استان و نقطه صفر مرزی را دارد که همجوار با کشور افغانستان است و 100 درصد تکمیل شده است.
مدیرکل اقتصادی و دارایی استان با اشاره به تهیه 300 مجوز بی نام سرمایه گذاری در استان، افزود: خراسان جنوبی دارای کیف دیجتال سرمایه گذاری است و تمامی مطالعات و بروکراسی های ادارای در این مجوزها تهیه شده و سرمایه گذار نیاز به مراجعه به هیچ اداره ای را ندارد.
ذاکریان با بیان اینکه 40 درصد صادرات ایران به افغانستان از مرز ماهیرود خراسان جنوبی انجام می شود، افزود: خراسان جنوبی اولین گمرک بین 70 گمرک کشور بوده و بالاترین صادرات کشور در 7 ماه گذشته و پایین تربن نرخ بیکاری و پایین تورم بهار و تابستان را داشته است .
استاد دانشگاه بیرجند گفت: باید ببینیم چند درصد ارزآوری وارد سفره مردم شده است.
گرجی افزود: محصولات استراتژیک استان نباید خام فروشی شود و به صورت خام کشورهای همسایه صادر شود.