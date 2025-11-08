استاندار ایلام با تاکید بر لزوم همکاری و هماهنگی بین دستگاه‌های متولی برای تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها، گفت: دستگاه‌های متولی جدیت و بدون اغماض در این حوزه عمل کنند.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام شامگاه شنبه در جلسه شورای تنظیم بازار استان، با تاکید بر لزوم همکاری و هماهنگی بین دستگاه‌های متولی برای تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها، اظهار داشت: دستگاه‌های متولی باید با جدیت در حوزه تنظیم بازار عمل کنند و بدون اغماء با گران‌فروشی و اخلالگران در بازار مقابله کنند. به گزارش؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام شامگاه شنبه در جلسه شورای تنظیم بازار استان، با تاکید بر لزوم همکاری و هماهنگی بین دستگاه‌های متولی برای تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها، اظهار داشت: دستگاه‌های متولی باید با جدیت در حوزه تنظیم بازار عمل کنند و بدون اغماء با گران‌فروشی و اخلالگران در بازار مقابله کنند.

وی افزود: مردم سرمایه ما هستند و نگرانی‌ها و دغدغه‌های آنها باید با حضور مستمر ما در بازار و برخورد با اخلالگران و گران‌فروشی‌ها برطرف شود.

وی از دستگاه‌های متولی خواست تا با استفاده از ظرفیت‌های موجود، به ویژه ظرفیت‌های جهاد کشاورزی، در حوزه تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها عمل کنند.

کرمی همچنین بر لزوم جلب سرمایه اجتماعی و ایجاد همبستگی ملی برای حل مشکلات اقتصادی تاکید کرد و یادآورشد: در جلسات آینده، مسئولان مربوطه اقدامات لازم را انجام داده و با ارائه گزارش نتیجه آن را مشاهده می‌کنیم.

استاندار ایلام در ادامه، بر لزوم مدیریت و برنامه‌ریزی در حوزه تنظیم بازار تاکید کرد و گفت: باید با مدیریت و برنامه‌ریزی، به ویژه در حوزه کشاورزی، تلاش کنیم تا مشکلات مردم حل شود.

وی در ادامه با اشاره به لزوم مقابله با قاچاق کالا و ارز، عنوان کرد: از دستگاه‌های متولی درخواست می‌شود تا با جدیت در این حوزه عمل کنند.